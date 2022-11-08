Популярний український музикант Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, 7 листопада відзначив свій день народження. Артисту виповнилося 44 роки та його дружина вирішила оригінально його привітати.

На своїй сторінці в Instagram Сніжана опублікувала святкове фото Сергія, на якому можна побачити, як він змінився за вісім місяців війни. На знімку артист знято за столиком у кафе, перед ним стоїть кухоль кави та тарілка з кексиком зі свічкою. Перед камерою музикант з'явився у вельветовій курточці і з модною кепкою на голові, при цьому в нього сильно посивіла борода, а обличчя виглядає схудлим.

У підписі до публікації Сніжана Бабкіна написала зворушливе привітання чоловікові: "Моя рідна душа! Мій любий друг! З Днем твого народження!Нехай твій Сонячний заряд з кожним днем ​​стає яскравішим і потужнішим. Сяй, лікуй душі, надихай нас усіх! А твоїй Музі я передам, щоб обіймала тебе міцно-міцно".

Шанувальники відразу почали коментувати фото, приєднуючись до привітань: "Любим!", "З Днем народження. Світла і радості", "Зі святом!", "Вітаю", "Любимо. Талановитий, душевний, добрий наш Бабкін. З днем твого народження! З днем ​​твого народження всю сім'ю!", "З днем ​​народження! З новим чарівним роком", "З днем ​​народження! Мирного неба над головою, міцного здоров'я та виконання всіх бажань".

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