Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупантами та активно допомагає українцям, займаючись волонтерством. Зірка після 24 лютого відкрила Прихисток для українців, які біжать із зони бойових дій, де допомагала їм усім необхідним. Нещодавно Леся оголосила про закриття організації, пообіцявши продовжити допомагати деяким сім'ям. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся поділилася фото, де позувала у толстовці та була на підборах. Зірка хвалилася стрункими ніжками, позуючи в роздягальні.

"Зараз закінчую тренування та обираю переможця) я все пам'ятаю", - написала Леся, інтригуючи планами українців.

Нагадаємо, Нікітюк підняла настрій українцям і нагадала, чому не варто засмучуватися.

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