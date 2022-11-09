Співачка Jerry Heil розповіла, що коли була в Німеччині - їй повідомили несподівану новину.

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) у 27 років знову стала студенткою: у вересні вона вступила до музичного коледжу Берклі в Бостоні. Як вона зізналася в інтерв'ю для "ЖВЛ" вступати до навчального закладу в США, виконавиця зважилася ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Jerry Heil подала заявку онлайн, а про зарахування до престижного коледжу дізналася вже в евакуації.

"Це був шок для мене. Я не знала, що мені робити. Я на той момент поїхала до Німеччини, була сама у чужих людей удома, які прихистили мене на кілька днів. Мені потрібно було вирішити, що з цим робити. Мене прийняли, а степендія була неповна і платити чимало", - поділилася артистка.

Співачка зазначила, що їй хочеться, щоби українську музику почув світ - це також приверне деяку увагу до України. Вона розсекретила, що навчається у Берклі на композитора фільмів.

"Я хочу розвинути українське там, і повернутися сюди, щоб допомогти тут ще музичній освіті... Це була моя давня мрія протягом усього мого життя. вибирала, ким же я стану, я хочу співати чи хочу бути музикантом і вступила взагалі на хороводиригентську. А сюди вже пішла конкретно, чим я горю", - також зазначила Jerry Heil.

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