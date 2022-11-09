Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу українського телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав чарівне фото з молодою дружиною.

Як відомо, ще влітку Іраклі відіграв розкішне весілля з молодшою ​​на 17 років Лізою Чічуа. Після цього його сторінка в соцмережі зарясніла знімками з коханою. Так і на цей раз шоумен виклав фото з Лізою, на якому вони мило обіймаються, і так і випромінюють кохання. Перед камерою Макацарія з'явився у чорній сорочці, а його обраниця у темній сукні з ледь помітними блискітками, з гарним укладанням та легким макіяжем.

У підписі до публікації Іраклі нічого не написав, залишив лише емодзі-серце. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "Які ви красиві", "Які ви красиві! Прекрасна пара!", "Ліза та Іраклі дуже гарна пара", "Світитеся від щастя", "Такий щасливий Іраклій поряд з дружиною. Приємно дивитися", "Красива ви пара", "Такі чудові!", "Які ж ви милі та красиві", "Які ви неймовірні. Любите на багато років", "Голубки з лисиними очима".

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