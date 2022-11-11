Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. А нещодавно зірка вийшла заміж за Олександра Волошина. Пара за досить короткий термін встигла двічі посваритися, а Ганна ще й втратити обручку. А вже 10 листопада зірка вирішила показати свого кота, якого назвала сином та прифотошопила на знімок УЗД.
А тепер Ганна вирішила розповісти, з якою проблемою зіткнулася через новий член сім'ї. Як виявилося, в орендній квартирі кота не можна заводити.
"У цій квартирі за договором котика теж не можна: (Але нам дуже пощастило з власницею. І вона погодилася", - написала Трінчер.
"Анечка, так, котика можна. Ми підпишемо додаткову угоду, і ви залишите заставу готівкою за можливу шкоду. Якщо вона нічого не зіпсує, я заставу поверну повністю. Коли ви повертаєтеся?", - написала господиня Ганні, листування з якою Трінчер показала фанатам .
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