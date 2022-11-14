Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своїми рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Ольга поділилася відео, де розповіла про проблему Ектора Хіменес-Браво.

"Про Ектора. Йому видалили сторінку, як багатьом антивоєнним активістам у соціальних мережах. І зараз йому необхідна наша з вами підтримка, активність. Тегатимемо його, відзначатимемо, щоб сторінку повернули", - сказала Ольга.

"Чесно, я не знаю, що сталося з моїм Інстаграмом. Вони заблокували, я не знаю, якщо мій Інстаграм був зламаний. Може тому, що я дуже люблю Україну? Тому що я роблю багато постів про те, що потрібно допомогти Україні і що переможе" Україна переможе у цій війні. І що росіяни роблять – це жахливо. Інстаграм зараз не працює", - сказав Ектор.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у вишиванці показав, яке диво зробив з кавуна

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав свою маму, згадавши щасливі моменти.

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.



