Артистка Анна Трінчер розповіла, що раніше у неї такі напади були, але не настільки сильні, як цього разу.

Як повідомляє Politeka.net, 21-річна українська актриса та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно почала втрачати підписників через опублікований знімок УЗД, розповіла шанувальникам про жахливий напад панічної атаки, який стався з нею. Своєю розповіддю вона поділилася у своїх Instagram-Stories.

Артистка розповіла, що раніше у неї такі напади були, але не настільки сильні, як цього разу. Крім того, Анна Трінчер уточнила, через що у неї стався цей панічний напад.

"Вчора у мене стався жахливий напад панічної атаки. Він був найжахливішим за все моє життя. Мене ковбасило близько 20 хвилин безперервно. Нічого не допомагало, не працювало те, що заспокоювало раніше. А все почалося з того, що я забула краплі в ніс і мені здалося, що я задихаюся", - розповіла співачка Ганна Трінчер .

Анна Трінчер поділилася, що в цей непростий момент поряд із нею був її чоловік Олександр Волошин. Саме він зміг їй допомогти та заспокоїти її. Також він умовив її записати відео та розповісти про свою проблему, сподіваючись, що хтось компетентний зуміє їй дати пораду.

Також артистка попросила у шанувальників поділитися, чи мали такі ж проблеми, як у неї.

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