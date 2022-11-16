Головний герой нового сезону шоу «Холостяк» Алекс Топольський пожартував з однієї з учасниць – Вікторії Варлей.

Варлей розповіла, що, намотуючи кола на стадіоні, вона навіть встигала підправити макіяж, пише Politeka.net.

«Поки ми бігали, я підфарбовувала губи, тому що я розуміла, що він дивиться там зверху. Щоб я виглядала добре», - розповіла Варлей, продемонструвавши, як це відбувалося.

Такі хитрощі заради краси не залишилися непоміченими Топольським.

«Віка, ти вже помадою встигла нафарбуватися? Все одночасно, так?», - пожартував «Холостяк», спостерігаючи за 37-річною актрисою.

Нагадаємо, у минулому Вікторія Варлей мала трирічний роман із відомим українським актором Тарасом Цимбалюком.

Закохані то сходилися, то розходилися, поки одного разу не вирішили залишитися друзями.

Через деякий час актор зв'язав себе узами шлюбу з дівчиною на ім'я Тіна, але їх союз проіснував лише рік. Цього літа Тарас повідомив, що вони більше не родина.

Додамо, що Тарас періодично коментує пости Варлей, яка стала учасницею шоу «Холостяк» і навіть зробив їй комплімент.

Деякі користувачі Інстаграм припускають, що, можливо, між Вікторією та Тарасом старі почуття спалахнули з новою силою.

Також нагадаємо, що "Холостяк" Топольський розповів про скандал зі своїм батьком.