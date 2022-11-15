Ліда Лі вирішила тоді більше не спілкуватися зі своїм екс-продюсером та українським співаком Дмитром Монатиком.

Співачка Ліда Лі (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) близько півроку тому розірвала контракт із її продюсером Дмитром Монатиком. Як вона зізнавалася тоді, це було його рішення, адже співак був упевнений, що Ліда впорається сама без його допомоги. В інтерв'ю для "ЖВЛ" артистка зізналася, які у них зараз стосунки та чи спілкуються вони взагалі.

За словами співачки, рішення продюсера про припинення їхньої спільної роботи стало для неї ударом. Ліда Лі вирішила тоді більше не спілкуватися зі своїм екс-продюсером та українським співаком Дмитром Монатиком.

"У мене був мільйон питань. Це не та ситуація, до якої я була готова. Я знала, що моє життя на 10 років уперед розписане. Я мріяла про це і дуже хотіла працювати саме в цій команді. Для мене це був удар. Що робити? Ти не знаєш, що робити", – заявила співачка Ліда Лі.

Артистка також пояснила, що востаннє вона спілкувалася з екс-продюсером першого місяця війни, а тепер вони не підтримують стосунки.

Варто нагадати, що у 2021 році через рік після початку спільної роботи Дмитро Монатик достроково припинив співпрацю з Ліда Лі. Причин такого різкого рішення він назвав. Контракт із артисткою було підписано на 10 років.

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