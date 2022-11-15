Як повідомляє Politeka.net, українські військові зайшли до Херсона і перетворили 11 листопада 2022 року в історичний день. Батьки співачки Світлани Тарабарової майже 9 місяців перебували в окупації в Херсоні. Без зв'язку, можливість спілкуватися з дочкою. На своїй сторінці у Instagram-stories артистка показала зворушливі кадри з батьками після визволення Херсона.



Після повномасштабного вторгнення росії в Україну батьки популярної співачки Світлани Тарабарової опинилися в окупації. Вони 9 місяців не могли вийти на зв'язок із дочкою, яку не бачили ще з Нового року. Тепер вони неймовірно щасливі, що місто звільнили від російських окупантів, які перетворили життя в Херсоні на пекло.

"Батьки. Херсон. Наш герой Женя весь цей час зі своїми побратимами звільняв Херсонщину і до сліз порадував мене відео з батьками. Не бачила їх з Нового року. Весь цей час вони були там. Зв'язку немає і зараз, але з ними все гаразд. Женя, дякую тобі за твоє добре серце!", - написала Світлана Тарабарова на кадрах.

На кадрах мама артистки передає їй привіт, але що вона каже далі не чути. Співачка вирішила залишити повідомлення від мами особистим і замість маминих слів поставила зворушливу пісню про дім зі свого репертуару.

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