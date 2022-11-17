Популярна українська телеведуча Катерина Осадча чесно розповіла, на що зараз витрачає увесь свій час.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram розкрила великий список проєктів, над якими працює.

"Інколи здається, що більше задач ніж є не може бути, що треба зосередитися і робити одне, як в книжках пишуть….Але в книжках не пишуть, що робити під час війни…. Ми по перемозі зможемо написати багато своїх книжок, про мультизадачність в умовах ракетних обстрілів і відсутності світла, про тайм менеджмент в умовах повітряних тривог і комендантської години, про вигорання на роботі не від рутини, а від кількості людського горя і неможливості одночасно допомогти всім…", — пише Осадча.

По-перше, ведуча займається разом із великою командою пошуком зниклих безвісти українців, телеверсією цього проекту «Знайти своїх», питанням цивільних у полоні, залученням партнерів по правам людини.

Крім того, Осадча бере участь у нарадах координаційного штабу по допомозі поверненню українців з-за кордону, та ще паралельно залучена до евакуації і роздача гумдопомоги людям, які змушені втікати від війни.

"В розробці ще кілька великих проектів, про які не можу говорити, але ми це все обов’язково зробимо 🙏🏻 Я знаю, що сил стане на все і ми напишемо не одну книгу, але наша головна книга матиме назву Перемога!", — наголосила Катя.

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

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