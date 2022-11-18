Звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос показала стильный образ на прогулке по Тунису.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Санта розповіла про Туніс.

"Він відомий своїми прекрасними пляжами, смачною їжею, нескінченною береговою лінією, сонячною погодою та унікальною культурою. Але, на щастя, це набагато більше, ніж просто це".

Коли ви дістанетесь до Тунісу, обов'язково відвідайте Медіну з палацами та мечетями, у тому числі національний музей Бардо з археологічними експонатами. Руїни стародавнього міста Карфаген знаходяться під деякими передмістями сучасного міста. Туніс раніше був відомий як Карфаген, який упав перед римлянами у 146 р. до



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