Дружина Володимира Остапчука Крістіна Гірник розповіла про свого нового партнера, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка був до 2020 року одружений з Оленою Войченко, але незважаючи на двох дітей, знаменитість розлучився. А після цього Володимир одружився з Христиною. Пара пробула разом 2 роки, а нещодавно з'явилася інформація про розлучення. Зоряне подружжя ніяк не прокоментували цю інформацію, але вже встигли одне від одного відписатися в Інстаграм. А нещодавно Христина залишила Україну і зараз перебуває у Європі.

Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами із ліфта.

"Сподіваюся, моє тіло щось пам'ятаєте? А ще я йду з новим партнером уперше", - написала Крістіна на кадрах.

"І не повірите. Але саме в танцювальному залі я сором'язлива, та ще й з новим партнером. Але танці - це чистий кайф. Тому пішли разом, якщо щось знімаємо - покажу", - продовжила зірка.

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