Відома актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина нещодавно вирушила за кордон для зйомок у новій кінострічці. Артистка заздалегідь готувалася до цього дня та встигла поділитися кадрами зі своєї роботи.

Не забуває при цьому Мишина розповідати про моменти особистіших. Наприклад, вона вже поскаржилася на один момент з послугами краси: «Чому всюди закордон просто жахливо роблять нігті?».

Після цього Ксенія нагадала про те, як зберегти якість волосся навіть під час переїздів: «Капсули для волосся! Кожна містить у собі вітамінки та корисні компоненти, які насичують кожну волосинку. Натуральний склад і навіть натуральна желатинова оболонка!

Раніше Ксенія висловилася про роботу ЗСУ:

«Воїни! Наші воїни світла! Стільки за все хочеться написати від гордості за наших воїнів. Чесно, навіть як жінка відчуваю великий захист від таких чоловіків. Чоловіків, які дозволяють існувати нашому майбутньому! – написала Ксенія.

Також вона навела приклад хорошу цитату на тему з одним інтерв'ю: «Росія не несла такої політичної та військової поразки за останні 100 років».

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