Цього разу на своїй сторінці у Instagram дружина коміка розповіла. як їхня родина переживає блекаут після масованої ракетної атаки окупантів по Україні 23 листопада.

"Київ. 25 листопада. Друга доба без світла і зв'язку. Усі павербанки наказали довго жити. У невіданні, звысно. У морозилці злиплий грудок пельменів, у голові — потік думок, що злипся. У дитини на сніданок молоко. Просто молоко. Добре, що не прокисло. На відміну від моєї фізіономії", - зізнається Казаніна.

Дружина зірки "Квартал 95" також намітила план на день у таких важких умовах.

"Зараз відправлю сина до школи в непрасованій формі. У нього тепер зі світла тільки вчення. Сама — в машину. Спробую зарядити телефон. Потім до сусіднього супермаркету. Там генератор і вай-фай. І весь наш житловий комплекс. Строчить замерзлими пальцями СМС-ки рідним і читає новини. І я. Строчу і читаю. Аби нікого не забути", — пише Наталія.

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Також, за словами дружини Степана Казаніна, продукти купувати зараз немає сенсу.

"Зберігати все одно ніде. На вулиці недостатньо холодно. Натомість у квартирі досить тепло. І темно. Навіть удень. Сонце начебто теж забрали. Добре, дали воду. І надію… Чекаємо…", — додала вона.

Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" висловилася про виїзд Олега Винника за кордон.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.