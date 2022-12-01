Санта нарвалася на гнів українців, похвалившись в День пам'яті жертв Голодомору, як розважається з подругами у Версальському палаці. Телеведуча Катерина Осадча не стримала емоцій та прокоментувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram скандальну публікацію Дімопулос.

"Але майте клепку, якщо ви в теплі, зі світлом і за кордоном, не варто кричати, як вам класно. Всі мають право на своє життя, але ми зараз всі українці і маємо підтримувати одне одного, а не дратувати. Ну і тарілки з тістечками в День пам'яті жертв Голодомору - окремий вид цинізму ", — написала тоді Осадча. Вона не стала відмічати співачку, але всі зрозуміли, про кого йде мова.

Тепер же Дімопулос вирішила виправдатися і відповісти Осадчій на критику.

"Катюша, найвищий прояв ЕГО - це вирішувати за інших, як правильно, а як ні, та засуджувати. Це справа тільки вищих сил, давайте не забувати про це", — написала Санта.

Крім того, Катя Осадча наголошувала на важливості контексту: "Викладати відпочинок на Мальдівах і сніданки в Парижі, коли в твоїй країні війна - перегиб. Залишати коментарі під дописом про війну - нема чого казати, в тебе все добре, ви багаті - перегиб, адже де добре і хто багатий, якщо всі сидять без світла і тепла...".

"А тут нам пояснили, чому їй можна, а іншим ні", — прокоментувала Дімопулос.

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