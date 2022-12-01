Як повідомляє Politeka.net, український виконавець Віктор Павлик разом маленьким сином Михайлом та дружиною перебувають у Києві. Молода дружина співака Катерина Репяхова поділилася в Інстаграм радісними кадрами на прогулянці засніженими вулицями української столиці.
Погода в столиці в цей день виявилася по-справжньому зимовою - місто накрило снігопад. Катерина Репяхова насолоджувалася щасливими миттєвостями та робила чарівні знімки на тлі засніжених вулиць української столиці.
Дружина Віктора Павлика поділилася, що разом із чоловіком прийшла на концерт. А коли він закінчився, подружжя вирішило прогулятися вечірнім Києвом.
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Також подружжя не втрималося і зробило спільне портретне фото, на якому вони щасливо посміхалися.
"Ліга Сміху відновили зйомки, це не може не надихати. Незламний народ!", - підписала кадри Катерина Репяхова.
У коментарях пара отримала багато позитивних коментарів, а також були й ті, хто вказав на різницю у віці між подружжям: "Дуже красиві", "Ви дуже схожі один на одного", "Яка ти красива Катюш", "Тато з донькою", "Смішнульки".
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.