Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою, моделлю та актрисою. З недавніх пір виконавиця також зайнялася озвучуванням книг, новими проектами і вже побувала у ролі ведучого на своєму кулінарному шоу.

Наразі артистка все більше часу приділяє роботі, тому в Інстаграмі вже не так багато її кадрів із відпочинку чи постановочних глянсових фото з фотосесій. Однак Астаф'єва намагається показувати цікавий стиль і поза публікою, підбираючи вбрання максимально у своєму стилі.

Чорне сітчасте плаття міді-довжини з білими вставками на плечах та талії вдало гармоніювало із взуттям Даші. Акуратне укладання з хвилями та макіяж з акцентом на губи привернули увагу шанувальників.

«Такий гарний вечір сьогодні, дякую, мої найкращі!» - пише Астаф'єва.

З недавніх пір Даша також почала вести Твіттер, де пише свої особисті зауваження. У саркастичній манері Астаф'єва і цього разу зраділа програшам російських окупантів.

«Вітаю! Я, коли читаю, що наші ЗСУ за минулу добу збили ще певну кількість ворожих літаків, у голові звучить забута за ці кляті дев'ять місяців: «Сер, тейк йор сит! Пліс, пут йор сітбек апрайт! Сенкью, фор флаїнг, ві хоуп ту сю егейн». Гутбай, пи*арасі! Доброго ранку, Україно!» - Написала Даша і привернула увагу.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон