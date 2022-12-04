Співачка Тіна Кароль показала, як проводить вільний час і потішила природним виглядом.

Популярна артистка Тіна Кароль стала вести свій Телеграм-канал нещодавно, але вже підкорює особистими знімками без постановок. Протягом багатьох років шанувальникам зірки не вистачало таких знімків, оскільки в Інстаграм артистка представляла виключно кадри, зроблені заздалегідь для журналу.

«Коли найрідніша» – написала артистка під кадрами. Вона показала, як без косметики дуріє перед камерою.

Тримаючи в руці шматочок салямі, Тіна покрутилася перед камерою, чим і вразила фанатів, котрі не часто бачать нові знімки. Не забула артистка також і про знімок кошечки, яка живе в Києві.

«Котик ❤️; Гарна домашня кішка❤️; Наша красива Тіна Король.❤; Боже вона така файна 🥹; Мурка❤️😍; Гарні такі 🥺; 😍 прекрасна; Знайшлася 😍; Зараз би бутерброд із чаєм; красиво; Найкраща 🥰; ковбаса чи кішка? 😂; Смачного 😘; А Тіна не вегетаріанка?; ми всі сумували, де ти пропадала?».

Раніше під час своїх концертів Тіна Кароль дзвонила військовим, щоб підтримати їх та висловити захоплення, пише Politeka.net.

«Підтримка важлива всім! Ми збираємо гроші, допомагаємо всім, що можемо по всій країні. Але є ще одна важлива підтримка моральна:», - прокоментувала Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до складу журі Нацвідобру Євробачення-2023.

Також повідомлялось, що вибухнув перший скандал на Нацвідобрі - дісталось Джамалі і Тіні Кароль.

Крім того, Politeka.net писала, що українців зачепив потужний вірш-прокляття Тіни Кароль.