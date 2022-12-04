Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирає гроші для України разом із колегою Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга Мартиновська запропонувала фанатам проголосувати, чи йдуть вуса Володимиру Ярославському чи ні.
77% фанатів проголосували за ліквідацію рослинності, а 23% упевнені, що з вусами Володимир шикарний.
"Без шансів, він їх не збреє", - написала Ольга у сторіс.
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"Вова, готовий почути результат опитування з вусами чи без? Чи тобі байдуже?", - сказала Оля.
"Ти поставила неправильне питання, все дуже залежить, як ти питаєш? Дивись, вуса потрібно вгору чи вниз? І все...", - відповів Ярославський.
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