Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирає гроші для України разом із колегою Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга Мартиновська запропонувала фанатам проголосувати, чи йдуть вуса Володимиру Ярославському чи ні.

77% фанатів проголосували за ліквідацію рослинності, а 23% упевнені, що з вусами Володимир шикарний.

"Без шансів, він їх не збреє", - написала Ольга у сторіс.

"Вова, готовий почути результат опитування з вусами чи без? Чи тобі байдуже?", - сказала Оля.

"Ти поставила неправильне питання, все дуже залежить, як ти питаєш? Дивись, вуса потрібно вгору чи вниз? І все...", - відповів Ярославський.

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