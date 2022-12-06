Популярна українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала новий кліп та представила пісню, а у підписі до публікації відповіла хейтерам.

Нова пісня Alyona Alyona називається "Оплески", а кліп вона знімала в порожній електричці-вузькоколійці, мабуть, це було ще влітку. Однак у своєму посту зірка торкнулася теми критики, яка посипалася на Катерину Поліщук, більш відому, як захисницю Маріуполя "Пташку". Дівчина, яка побувала в полоні в окупантів, подякувала президенту Зеленському за нагороду і напоролася на жорстку критику в соцмережах.

На це Alyona Alyona заступилася за "Пташку" у своєму пості: "У бочці з медом завжди знайдеться ложка дьогтю. Скільки добра не роби на світі, знайдеться той, хто знецінить твоє добро. І скільки не закликай українців об’єднуватися — все одно знаходяться ті, хто сіють зраду та хейтять все навколо себе. Елементарний приклад — захисниці Маріуполя, @ptashka_from_azovstal вручили нагороду, за яку вона подякувала президенту. А в коментарях під дописом з‘явився хейт за цю вдячність. Людина, яка була на Азовсталі та в полоні. Це стосується людей у всіх сферах діяльності та в музиці також. Мені здавалося, що за всю кар’єру я написала достатньо треків для хейтерів, але так складається, що хейтери з’являються постійно. І мені завжди є що їм сказати".

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