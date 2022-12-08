Переможці «Пара на мільйон» Денис та Вікторія розповіли, кого на реаліті-шоу затролили так, що учасник виїхав до іншої кімнати.

Так, за словами Вікторії Шрамко, бійок у домі, де мешкали учасники не було, і кулуарні розмови були в основному серед дівчат, а не хлопців, пише Politeka.net.

«Був конфлікт у Стели та Даші. Після того, як пішла Аня Тіндер вирішили, що це все було через Дашу і тролили Дашу. Був такий період, що вона навіть зїхала з нашої кімнати. Ви розумієте, який мав бути тиск, щоб людина вирішила переїхати у іншу кімнату. Таке було», - розповіла Вікторія в інтерв’ю Вікторії Сіроклін.

Також Віка пояснила, що важлива частина інтриги для учасників залишалася у тому, що ніхто не знав, хто які коментарі дає на камеру за спинами.

«Я не знала, як мене називають чи обзивають за спиною. В обличчя тобі всі посміхались. Наприклад, останні коментарі Насті, в 11-му випуску мене максимально вразили. І я не очікувала почути такі коментарі на свою адресу, мені було максимально неприємно», - згадує Вікторія, запевняючи, що вона поганого про своїх суперників нічого не говорила.

Крім того, Віка саме себе та Дениса вважає найщирішими учасниками.

У свою чергу Денис зізнався, що йшов на шоу за перемогою, але його вибили перші тижні участі у шоу. Мовляв, це зовсім не його спосіб життя.

Нагадаємо, Віка і Денис розповіли правду про життя у будинку.

Також повідомлялось, що багато глядачів були невдоволені тим, хто переміг у шоу "Пара на мільйон".

Крім того, Politeka.net писала, що ведуча шоу Леся Нікітюк після фіналу поїхала з України.