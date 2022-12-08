Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото та розповів, кого зустрів на показі фільму у Києві.

Як видно на новій фотографії, Святослав зображений у компанії популярної української актриси Ірми Вітовської. Як виявилось, музикант зараз у Києві і прийшов на прем'єру фільму "Коза Ностра. Мама їде", в якому головну роль відіграла Ірма.

У підписі до публікації Вакарчук написав дуже теплі слова про актрису: "Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Це точно про Ірму Вітовську @vitovskavantsa. Сьогодні в Києві побачились з нею на показі фільму "Коза Ностра. Мама їде", де вона грає головну роль. Його почали знімати ще пару років тому в Італії. Він дуже легкий, з фірмовим Ірминим гумором. І сьогодні цей фільм — одна година сорок хвилин світла. А світло сьогодні потрібне всім. З усіх джерел".

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