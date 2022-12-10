Відома українська виконавиця Злата Огневич намагається всіляко підтримувати зв'язок із шанувальниками та активно спілкується з ними у мережі. Як і в багатьох інших артистів, творчість Злати зосереджена навколо військової теми та її наслідків.

Артистка нещодавно випустила емоційну композицію, присвячену темі втрати близької людини. Ця пісня далася артистці дуже непросто, вона також розкрила деякі деталі зі свого життя.

«Дякую за таку вашу активність та репости. За добу понад півмільйона переглядів та тисячі коментарів та повідомлень. Ця пісня була написана крізь сльози, вона для мене особлива.

Для мене сьогодні був ще один удар. За десять годин до прем'єри я дізналася, що прем’єри завтра не буде. На цифрових майданчиках стався збій та перенесення релізу з технічних причин на 14 січня. Я засмучена, ви навіть не уявляєте як» - ділиться Злата.

Також артистка поділилася кадром із майбутнього кліпу, а у підписі до нього розповіла про неприємність, яка у неї сталася та попросила про підтримку.

На новій фотографії Злата знята у локації зйомок кліпу – на засніженій вулиці з деревами.

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