Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Трінчер і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Трінчер показала, як змінила імідж, поділившись результатом у блозі.
"Як вам образ?", - Написала Ганна, звертаючись до фанатів.
Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Красуня", "Дуже красива", "Ось уже лялечка", "Наша красуня найкраща", "Аня, яка ти красива, у нас найкрасивіші дівчатка в Україні", "Ти найкраща", "Ти прекрасна, як завжди ", "Круто було на концерті", "Шкода, що Анюта не читає коментарі", "Що за красуня серед цієї масовки", "Як-як... Як завжди найкраща, Ань", "Ти найкраща дівчинка у всьому світі", "Блін, я сьогодні не встигла сфотографуватися".
Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.
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