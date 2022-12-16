Jerry Heil показала, як готується до Нацвідбору Євробачення, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка, яка стала однією з учасниць Нацвідбору Євробачення-2023. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває артистка і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А на цей раз зірка показала, як репетирує перед нацвідбором на Євробачення-2023.

"Євробачення - співачка", - написала Jerry Heil під відео.

"Відпрацьовую ваш улюблений момент у пісні до Нацвідбору", - додала артистка на відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ура, ми почули цю частину наживо, сподіваємося, що на сцені це вийде супер! Удачі!", "Берклі, Каліфорнія? Я там заочно працюю, передаю привіт", "Молодчина, тобі це все під силу. Пісня чудова, бажаю перемоги ".

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