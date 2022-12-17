Ектор Хіменес-Браво також не залишився осторонь і прокоментував обстріл з боку росії.

Як повідомляє Politeka.net, вранці 16 грудня російські окупанти знову наносять масовий ракетний удар по Україні, щоб знищити енергетичну інфраструктуру нашої держави.

Популярний шеф-кухар, ресторатор і блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво також не залишився осторонь і прокоментував обстріли з боку росії на своїй сторінці в Інстаграм .

Ектор Хіменес-Браво показала житловий будинок, який обстріляла росія у Кривому Розі. На кадрах видно, як ракета знищила частину триповерхового житлового будинку. Один під'їзд повністю зруйновано.

Вже відомо про двох загиблих. Ще шестеро постраждали, серед них троє неповнолітніх дітей. Вдалося врятувати ще троє дітей. Їх відвезли до лікарні.

"Без жертв не обійшлося... Кривий Ріг. Дніпровська область. Співчуття сім'ям загиблих та постраждалих. Все одно переможемо", - висловив співчуття Ектор Хіменес-Браво.

Крім того, суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" захопився роботою ППО сьогодні, назвавши це гордістю. Він уточнив, що на Київ летіло 40 ракет, із них 37 було збито. Кулінар подякував ЗСУ за роботу та за захист.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.