"Холостячка" Злата Огневич, яка не спромоглася стати суддею Нацвідбору на Євробачення, звернулася до українців перед стартом конкурсу.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". Зірка була однією із кандидаток на судді Нацвідбору на Євробачення, але українці обрали інших лідерів. А тепер Злата перед стартом конкурсу звернулася до українців у своєму Інстаграмі.

"Сегодня прямой эфир на "Суспільне Культура"

Включайте о 17:00 і чекайте на яскравих учасників нацвідбору. Творити нову музичну ідентичність України сьогодні дуже відповідально!", - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вболіватимемо за Jerry Heil. У неї справжній хіт, який вже дуже сильно полюбився Європі", "Божечки, яка ви гарненька, наше сонечко", "Відразу подумалося: що за азіаточка! А потім зрозумів: це ж лапушка…".

Нагадаємо, Огневич після скандалу з плагіатом похвалилася уривком із нової пісні

А ще Politeka повідомляла, що засмучена Огневич поскаржилася на важке життя у Києві без світла

Також Politeka писала, що Огнєвіч відповіла, чи доречно святкувати Новий рік під час війни.