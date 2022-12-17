Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". Зірка була однією із кандидаток на судді Нацвідбору на Євробачення, але українці обрали інших лідерів. А тепер Злата перед стартом конкурсу звернулася до українців у своєму Інстаграмі.
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Включайте о 17:00 і чекайте на яскравих учасників нацвідбору. Творити нову музичну ідентичність України сьогодні дуже відповідально!", - написала Огневич.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Вболіватимемо за Jerry Heil. У неї справжній хіт, який вже дуже сильно полюбився Європі", "Божечки, яка ви гарненька, наше сонечко", "Відразу подумалося: що за азіаточка! А потім зрозумів: це ж лапушка…".
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