Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист показав кадри з виступу та поділився емоціями.

"Концерт в Одесі щось перевернув в мені. Я отримав вашу енергію і відчув, наскільки важливо для українців, які залишаються в Україні, мати можливість випустити пар, дати волю емоціям і хоча б на годину побачити на обличчях людей усмішки, заспівати разом, покричати та станцювати під улюблену пісню. Усе це було необхідно й мені. Я люблю вас, мої незламні люди! У цей вечір мій виступ був особливий ще й тим, що свої перші сценічні кроки зробила неймовірно талановита співачка з Одеси ETOLUBOV. Був радий представити вам її талант та розділити сцену на двох ❤️", — зізнається Макс Барських.

Люба Фоменко також розповіла, як пройшов концерт у її рідному місті.

"Мій перший виступ у рідній Одесі. Це місто - моя душа. І як я рада, що попри обставини він все ж таки відбувся. Я знаю, що ви все ще не завжди розумієте, чого очікувати, коли я виходжу на сцену, але неймовірні відчуття наповнюють мене, коли я бачу і відчуваю, як ви реагуєте з першої ноти пісні. Це просто фантастика! Розумію, що пісні живуть у ваших серцях і вони такі бажані", — наголосила ETOLUBOV.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

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