"Холостяк" Алекс Топольський відреагував на ситуацію із собаками, які були в останньому випуску шоу.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий західний бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила обговорити із фанатами останній випуск проекту, де були собаки.

"Було шкода собак", - написав фанат у сторіс Алексу.

"Так, повністю згоден. У мене теж є що сказати з цього приводу", - написав Алекс у відповідь.

"Я взагалі дуже люблю тварин. Усіх. Але собак особливо. І я маю Кінгстон, у якому я просто душі не чаю", - продовжив Топольський.

"І коли я побачив ставлення до цих бідних хаски, я був у повному шоці", - додав зірка.

"У одного з собак була поранена нога. І вона просто стояла і скигнула. Абсолютно нікому не було до неї справи", - продовжив Топольський.

"Цих нещасних собак просто експлуатували, тому кататися на них не було жодного бажання. Відверто кажучи, я катався з внутрішньою огидою", - зізнався "Холостяк".

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