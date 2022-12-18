Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Гвоздєва поділилася фото, де позувала у прозорій сукні. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи кожним вигином.

"Свято наближається і напевно зараз не на часі всі ці новорічні прикраси, ялинка, корпоративи та святкування, але я все одно хочу вірити в магію нового року, що все буде добре і ми встоїмо. Тому всім серцем постараюся посміхатися, готувати смачну вечерю, разом з дочкою прикрашати ялинку і зробити для неї свято!

Як ви? Як плануєте зустрічати Новий рік?", - написала Гвоздєва.

Фанати поставили тисячі сотні лайків та написали коментарі:

"Дома одна, дитину відвезла з бабусею у безпечне місце, а сама чекаю коханого та молодшого брата з передової";

"обов'язково святкуватимемо! У колі родичів) ялинку вчора вже прикрасили!)";

"Не святкуємо. А для діток, Ілоно, обов'язково робіть свято, щоб їм і в голівки не прийшло як важко на душі у дорослих ... тому, що вони діти і чекають дива і казки".

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" знайшла потрібні слова, щоби підтримати українців

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" вразила пластичністю тіла, відео

Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" записала щемливе послання до українських захисників.



