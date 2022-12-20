Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Аліна Гросу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебувала вдома, займалася волонтерством. Однак зараз вона поїхала до США, через що її атакували хейтери. Артистка вирішила одним коментарем в Інстаграм-Сторіз повідомити їх усім.
Артистка відлетіла до США вдосконалювати акторські та вокальні навички. Разом із підтримкою від фанатів, зірка отримала хвилю критики, що вона виїхала з країни у такий лихоліття. Аліна Гросу не стала це терпіти і відповіла.
Українська знаменитість нагадала користувачам мережі, що чи не єдина з артисток, яка жодного разу не виїжджала за кордон з лютого, а зараз, каже, має наповнитися, щоб знову віддавати себе мешканцям України.
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"Я була в Україні всі ці майже 10 місяців, тож ця тема мене не стосується. Я була, поки відчувала, що потрібна не тільки допомога, але ще й моя особиста присутність. Я, напевно, одна з небагатьох, хто був постійно в країні, яка не поїхала в перші ж дні війни, а залишалася з людьми. А тепер, щоб і іншим допомагати, потрібно самій щось мати, рости, йти вперед. Я не переїжджаю, а тільки навчаюсь тут", — відповіла українська співачка Аліна Гросу .
Нагадаємо, Гросу показала свого малюка в ліжечку та розповіла, як його звуть.
Як повідомляла Politeka, поповнення у родині Гросу, зірка показала малюка.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу вже може ходити після складної операції.