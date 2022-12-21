Співачка Ганна Трінчер показала, як проводить із чоловіком у ліжку під час відключення світла, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки молодіжному серіалу "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер артистка не дуже любить, коли її порівнюють із її героїнею у проекті. А нещодавно Ганна вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Трінчер поділилася кадрами, як проводить час із чоловіком під час відключення світла. На кадрах можна побачити Олександра, який притиснувся до Анни на ліжку.

"У нас темрява, тому ми сидимо, спілкуємось, кайфуємо", - написала Трінчер.

"Бляха, ти завжди на рекламу замовляєш дуже смачні парфуми", - сказав Волошин, насолоджуючись запахом своєї коханої.

"Це одні й ті самі, зай", - відповіла Трінчер чоловікові.

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