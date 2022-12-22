Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка одружена з блогером Олександром Волошином. Пара розписалася зовсім недавно, але вже встигла кілька разів поскандалити. Вперше зіркова парочка не визначилася з прізвищем Ганни, яка відмовилася її міняти після весілля. А після цього в мережі з'явився нюдс Трінчер, що дуже обурило чоловіка. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Трінчер опублікувала сторіс, де Волошин показав, яке лихо трапилося із зіркою.
"Я вдарила коліно", - написала Трінчер у публікації.
На кадрах можна почути, як стогне від болю Ганна, коли чоловік біжить до неї.
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"Господи, це піпець просто, блін. Зая, ну ти що, женеш... Ти вдарилася коліном і репетуєш на всю хату?", - запитав Олександр.
"Дуже боляче, нога німіє", - відповіла Трінчер.
"А що я зроблю?", - Запитав чоловік зірки.
"Пошкодуй мене", - у підвищеному тоні відповіла Ганна.
Нагадаємо, Ганна Трінчер показала, що робить із чоловіком у ліжку під час відключення світла.
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер зізналася, чому збільшила бюст, поділившись гарячими фото.
Також Politeka писала, що Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою