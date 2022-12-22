Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ксенія вийшла в ефір прямо з ліжка, розповівши про хворобу.

"Так, у мене дві причини, чому я у своєму житті хворію:):

1. Трансформація. Коли людина виходить на новий рівень (нові знання, дії, зміна поглядів, вихід психіки із зони комфорту).

2. Коли потрібно зменшити швидкість, зупинитися, полежати, подумати над своєю поведінкою, відпочити...", - написала зірка.

"А ще й 3 – корона, але тест негативний", – додала артистка.

"Незважаючи на хворобу, у мене для вас дуже крута новина. Добре, що встигли підготувати все для цієї новини перед тим, як я захворіла", - наголосила Мішина.

"А так я тішуся зараз із температурою, але щаслива", - підсумувала Ксенія у своєму блозі.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина поділилася, яка каша допомагає їй бути стрункою.

А ще Politeka повідомляла, що комедія з Ксенією Мішиною у головній ролі викликала гарячі суперечки.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в екстравагантному вигляді у ванній розкрила незвичайну мрію



