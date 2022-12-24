Юлія Саніна висловилася про Марину Круть, яка на Нацвідборі на Євробачення-2023 посіла друге місце і таким чином поступилася гурту TVORCHI.

Нагадаємо, після Нацвідбору Марина поскаржилась на TVORCHI.

«"Суспільне" повідомляє, що фіналістка Нацвідбору звернула увагу на використання у приспіві пісні "Heart of Steel" дабла основного вокалу…», - йшлося у повідомленні.

Згодом стало відомо, що Команда Суспільне Мовлення, переможці Нацвідбору на Євробачення TVORCHI і фіналістка KRUTЬ провели тристоронню зустріч і розібрали зауваження та претензії до TVORCHІ.

За результатми зустрічі KRUTЬ погодилася, що не має жодних претензій до організації та обрання TVORCHI. Додамо, що організатори Нацвідбору зафіксували дрібні порушення одразу у кількох фіналістів, але жоден із них не став достатнім приводом для дискваліфікації.

Юлія Саніна, яка була членом журі на Нацвідборі, розповіла, що Марина була її фавориткою.

«Судді і проголосували за неї найбільше, вона отримала десять балів від журі. ЇЇ важко слухати, я признаюсь, тому що вона дуже драматична. Я не впевнена, що європейці так само пережили би все те, що відчуваємо ми, коли слухаємо такі слова. Я розумію, що то дуже сильний посил як від України, дуже правильна пісня, дуже динамічна, вона не скучна», - заявила Саніну в інтерв’ю Суспільному.

Саніна, коментуючи коментарі в соцмережах, мовляв під цю пісню можна заснути, заявила, що це не так:

«Ні! Під цю колискову навряд чи б хтось заснув. Тому що там така динаміка, красива Марина, наша національна бандура. Воно все здавалося дуже гармонійним».

Нагадаємо, що Юлія Саніна встала на захист гурту TVORCHI.

Також повідомлялось, що скандал із переможцями Нацвідбору на Євробачення не вщухає.

Також Politeka писала, що Джамала розповіла про "важку" пісню на Нацвідборі