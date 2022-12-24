Популярна актриса Ксенія Мішина показала в Інстаграмі чергові кадри з фотосесії, яку робила кілька тижнів тому. Артистка обрала для зйомок прозору сукню з вишивкою з камінням і віддала перевагу акуратному макіяжу з акцентом на природних даних.

Розпущене волосся Ксенія, як завжди, воліла не укладати, щоб зберегти їх доглянутий вигляд.

Що може викликати ще більшу гордість, ніж розуміння, що ти українка? 🇺🇦» - гордо написала Мішина під новими кадрами.

Колега Ксенії та знаменита співачка Злата Огневич вирішила підтримати Мішину: «Багіра!».

У мережі прокоментували та висловили свою думку:

«Тільки розуміння того, що ти така сама крута не одна. нас 40 мільйонів; супер шикарно; Красуня! Тілом та душею!👏;

Велику гордість викликати може лише донат на ЗСУ; гарна актриса.. хороша людина..; Що за підпал моєї стрічки?; Красуня, наша україночка 🔥;

Неперевершена 🔥😍; Більше гордості, ніж українка, викликає українка, яка зробила себе сама 🤌🏼; Це просто розрив ❤️».

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина поділилася, яка каша допомагає їй бути стрункою.

А ще Politeka повідомляла, що комедія з Ксенією Мішиною у головній ролі викликала гарячі суперечки.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в екстравагантному вигляді у ванній розкрила незвичайну мрію