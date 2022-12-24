Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий різко відповів на образи та закиди з боку росіян, чому він не показує, скільки окупанти всього будують у Маріуполі.

"Щоразу кажу собі, що дурним людям (адже розумні таке не напишуть) відповідати немає сенсу. Але потім кажу собі, що просто мозок у кожного працює по-своєму. І в цьому немає їхньої провини. Відповідаю: Так, будують. Постійно щось відкривають. Урочисто. Для картинки, перерізаючи стрічки. Як колись перерізали лінію життя в цьому місті", - пише Андрій Бедняков.

Зірка "Орла і решки" також навів дуже просте та наочне порівняння.

“Щоб дохідливіше вам пояснити, уявіть ситуацію. Чоловік постійно б'є свою жінку вдома, знущається. Застосовує ноги та різні предмети, які трапляються під руку. А потім купує їй чоботи. І коли вони виходять на вулицю – всі сусіди кажуть «погляньте на ці чоботи. Які красиві. Ось це чоловік! Як дружину кохає. От би мені такого». З Маріуполем така ситуація. Тільки там чоловік ще й патчі під очі купив. Тільки не тому, що «хоче, щоб обличчя у його коханої завжди було молодим». А щоб синці та порізи під очима сховати. Приховати сліди злочинів та створити картинку для бабок під під'їздом", - додав ведучий.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.