Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса опублікувала спокусливі кадри з фотосесії, яку зробила перед початком війни.

Як видно, на одному з фото Ксенія знята в тьмяній кімнаті, вона виглядає дуже пафосно та гламурно. Видно, що на ній блискуче темно-синє вбрання, а довге волосся завите в розкішні кучері. На другому знімку актриса знята вже на ліжку, тут на ній тонка шовкова сукня насиченого синього кольору, яка підкреслює фігуру та спокусливі вигини. Тут також артистка має пишні розпущені кучері, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мішина написала: "Ці кадри були зроблені 23 лютого 2022 року. Після цієї зйомки я відразу поїхала в аеропорт, а далі почалася нова історія нашої країни. Ця неймовірна зйомка присвячувалася нашій "Сусідці", яка нарешті стартувала в кінотеатрах… І знаєте, не дивлячись на те, що це були мої останні такі красиві кудряхи в цьому році, я вірю, що це тільки початок великих змін в нашому суспільстві та нашому мистецтві Скоро темрява розсіється та ми неодмінно відчуємо теплоту сонця в наших українських серцях".

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