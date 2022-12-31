Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка гурту "Час та Скло". А нещодавно знаменитість розлучилася з Володимиром Дантесом і пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна. Після цього пара записала спільний трек-пояснення. Цікаво, що з Дантесом Надя так не робила. А тепер Дорофєєва виконала бажання українців, поділившись відео з Мишком у ТікТоці, про що її просили під кожним постом.
"На "Щоб не було" - вже 3 МЛН переглядів за 3 тижні, дякуємо всім!", - написала Дорофєєва.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"а Мишко знає, що це в ток ток?)";
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"найщиріші, з наступаючими святами, щоб жодні перешкоди не завадили досягненню задуманих цілей";
"цікаво, цей струм проглядатиметься з терапевтом";
"такі гарні. Пісня в мене встановлена як рінгтон. Надя ти така красуня";
"Надя, моя сім'я чекала свист? Де він???? Мій тато розчарований".
Нагадаємо, Дорофєєва заспівала "Щедрик", нарвавшись на шквал критики від українців
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