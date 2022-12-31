Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка гурту "Час та Скло". А нещодавно знаменитість розлучилася з Володимиром Дантесом і пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна. Після цього пара записала спільний трек-пояснення. Цікаво, що з Дантесом Надя так не робила. А тепер Дорофєєва виконала бажання українців, поділившись відео з Мишком у ТікТоці, про що її просили під кожним постом.

"На "Щоб не було" - вже 3 МЛН переглядів за 3 тижні, дякуємо всім!", - написала Дорофєєва.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"а Мишко знає, що це в ток ток?)";

"найщиріші, з наступаючими святами, щоб жодні перешкоди не завадили досягненню задуманих цілей";

"цікаво, цей струм проглядатиметься з терапевтом";

"такі гарні. Пісня в мене встановлена ​​як рінгтон. Надя ти така красуня";

"Надя, моя сім'я чекала свист? Де він???? Мій тато розчарований".

@nadyadorofeeva На «Щоб не було» - вже 3 МЛН переглядів за 3 тижні 💔🇺🇦 дякуємо всім ! @Міша Кацурін ♬ оригінальний звук - nadyadorofeeva

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