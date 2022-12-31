Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина коміка розповіла, як змінилося життя за цей рік.
«Ну що, 2022, поговоримо? Ти починався як звичайний мирний рік… Безхмарно починався, мабуть, навіть чарівно і феєрично! Пестив нас теплими водами Індійського океану, балував ненавмисними зустрічами з нерозлучними друзями, а ще дозволяв мріяти, зухвало мріяти і будувати плани! І тут не закінчилася зима… Життя зупинилося на позначці лютий, 24… У когось зупинилося буквально…", — пише Казаніна.
Сім'я зірки "Квартал 95" живе в Києві і тепер Наталія страждає від агресії колишніх співвітчизників.
"Хто допустив, щоб слова війна, насильство, смерть непрохано заявилися в наші будинки замість весняної краплі? Наслідили своїми брудними чоботями, нагидили в душу, забруднили серця... Хто дозволив стерти з лиця землі цілі міста, зруйнувати школи, пологові будинки, лікарні?.. Цей жах, цей кошмар, цей морок тепер випалений до чорноти в нашому запаленому мозку, запечатаний надовго в нашій невиразній пам'яті… Біль, сльози, страждання, страх, втрати…", — ділиться вона емоціями.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
У Москві на Червоній площі намагалися спалити головну ялинку: "місце події оточили та..."
"Не думайте про те, що ви уникнете покарання": у поліції звернулися до українців, які збираються святкувати надто голосно
"Перекрито обидві смуги": шматки машин розкидало по дорозі після серйозного ДТП, фото
ЗСУ просуваються, з'явилися нові подробиці: "За останній тиждень..."
Наталія Казаніна зізнається, що доки Україна не здобуде перемогу, їй не хочеться їхати ні до Парижа, ні до Риму, ні куди завгодно за кордон.
"Хочеться вірити! У те, що істина і справедливість переможуть! І у волелюбну Україну прийде довгоочікуваний мир! А поки що країна не спить другу добу через безперервні ракетні атаки і пуски дронів. Не спить, але готує олів'є на фронт бійцям! Дякую, низький уклін нашим славетним воїнам, що ми можемо відпустити цей змучений, поранений рік і зустріти новий 2023 рік Надії! Адже ми живі! Ми на рідній землі! І свято прийде в наші темні холодні будинки! Ми запалимо свічки і загадаємо одне бажання! І воно неодмінно здійсниться! 🙏🏻", - підкреслила дружина гумориста.
Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" висловилася про виїзд Олега Винника за кордон.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.