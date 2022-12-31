Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася і половину життя прожила в росії, підбила підсумки 2022 року.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина коміка розповіла, як змінилося життя за цей рік.

«Ну що, 2022, поговоримо? Ти починався як звичайний мирний рік… Безхмарно починався, мабуть, навіть чарівно і феєрично! Пестив нас теплими водами Індійського океану, балував ненавмисними зустрічами з нерозлучними друзями, а ще дозволяв мріяти, зухвало мріяти і будувати плани! І тут не закінчилася зима… Життя зупинилося на позначці лютий, 24… У когось зупинилося буквально…", — пише Казаніна.

Сім'я зірки "Квартал 95" живе в Києві і тепер Наталія страждає від агресії колишніх співвітчизників.

"Хто допустив, щоб слова війна, насильство, смерть непрохано заявилися в наші будинки замість весняної краплі? Наслідили своїми брудними чоботями, нагидили в душу, забруднили серця... Хто дозволив стерти з лиця землі цілі міста, зруйнувати школи, пологові будинки, лікарні?.. Цей жах, цей кошмар, цей морок тепер випалений до чорноти в нашому запаленому мозку, запечатаний надовго в нашій невиразній пам'яті… Біль, сльози, страждання, страх, втрати…", — ділиться вона емоціями.

Наталія Казаніна зізнається, що доки Україна не здобуде перемогу, їй не хочеться їхати ні до Парижа, ні до Риму, ні куди завгодно за кордон.

"Хочеться вірити! У те, що істина і справедливість переможуть! І у волелюбну Україну прийде довгоочікуваний мир! А поки що країна не спить другу добу через безперервні ракетні атаки і пуски дронів. Не спить, але готує олів'є на фронт бійцям! Дякую, низький уклін нашим славетним воїнам, що ми можемо відпустити цей змучений, поранений рік і зустріти новий 2023 рік Надії! Адже ми живі! Ми на рідній землі! І свято прийде в наші темні холодні будинки! Ми запалимо свічки і загадаємо одне бажання! І воно неодмінно здійсниться! 🙏🏻", - підкреслила дружина гумориста.

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