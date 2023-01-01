Як пише Politeka.net , Маша Кравець – дочка успішної української актриси Олени Кравець із "Квартал 95". Маша, як і зіркова мати, активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу дочка зірки поділилася фотографіями та своїми підсумками року.
"Зазвичай я не фанат постів із підсумками року. Роблю це вперше в житті, як і багато іншого, що нам усім довелося пережити вперше.
01.01.2022 я почала рік з великою кількістю бажань та планів, які маю втілити в життя.
24.02.2022, о 00.00 зустріла свої 19 років у найближчих колах, навіть не підозрюючи, що вже через пару годин життя кожного з нас зміниться назавжди і мої мрії про ще один рік безтурботної молодості зруйнує росія", - написала Маша.
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Фанаи поставили сотні лайків і написали коментарі:
«База»;
"Героям Слава. Зі святом!";
"З Новим Роком, красуня! Нехай 2023 принесе нам перемогу!!! І хочу вже нарешті познайомитися з тобою особисто".
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