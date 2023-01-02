Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – відома українська співачка. Зірка також активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Яна поділилася музичним подарунком, привітавши українців.

"Серце розлітається в шматки від новин. Але ми реставруємо, як кожна будівля. Аби тільки люди були цілими. Просто хочу нагадати, що сьогодні ми святкуємо щедрий вечір. І хочу Щедриком геніального композитора Леонтовича, українця, який створив для всього світу саундтрек Різдва , привітати вас із святами, що приходять, і Новим роком! Ми ​​скоро переможемо. Побажаємо це одночасно о 00:00! Як і щодня", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Віру Брежнєву, а також написали коментарі:

"Мед для вух";

"Здається, вже чула тисячі версій Щедрика, але з ваших вуст вона якась особлива";

"Супер! Люблю, сама співаю, граю на скрипці з дитинства, але ніколи не набридає, слухала б і слухала)) Гарне аранжування".

Нагадаємо, TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці в люті.

А ще Politeka писала, що Jerry Heil після травми на концерті представила нову пісню з Alyona.

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