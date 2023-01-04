Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото з ялинкою та поділилася своїм бажанням.

Як видно, на новій фотографії Світлана знята у затишній кімнаті з розкішною високою ялинкою, на якій сяють іграшки та мішура. Перед камерою артистка з'явилася у чорно-білому картатому костюмі, що складається з піджака та шортів, що підкреслив струнку фігуру. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до публікації Лобода лаконічно написала: "2023. Не підведи". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Все буде добре!".

"Все було, є і буде Україна".

"Добро переможе!".

"Таке гарне фото, захотілося повторити задум".

"Люблю всім серцем і душею, завжди з тобою, завжди я поряд".

"Все буде Україна! З новим роком! Все буде добре, навіть краще, ніж ми сподіваємось".

"З Новим роком, з майбутньою перемогою!"

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