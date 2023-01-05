На своїй сторінці в Instagram зірка відверто розповіла, як почався її рік.

"Як це пояснити?🤷🏼‍♀️ Здавалося б, не спавши нормально тривалий час, таке собі «свято», ріка сліз під промову Володимира Олександровича, наче маєш бути максимально виснаженим. Але ні! Від початку року ці дні я відчуваю такий потужний емоційний підйом, стільки сил і натхнення, які завзято вкладаю у все, що люблю. Є враження, що пройшовши цей рубіж (більш психологічний звісно), вся втома лишилася позаду, а тепер настав час для впевнених кроків уперед", — пише Анна Кошмал.

Акторка вирішила поділитися з українцями своїм позитивним настроєм.

"Бо: ти живий (вже непогано, правда?); нічого нового нема, страху невідомості вже теж нема; є чітке розуміння як вибратись з будь-якої кризи; є поряд перевірені війною люди, що завжди готові прийти на поміч; є відчуття згуртованості; є віра, що цей рік буде точно кращим! Я трохи попрацюю тут роутером і роздам Вам свій настрій увірватися в цей рік ще сильнішими, ще більш енергійними та всесильними! Сяймо, освячуймо свій шлях усім найкращим, що в нас є❤️", — наголосила Кошмал.

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