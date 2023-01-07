Популярна співачка, перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко зробила українцям подарунок на Різдво та Новий рік.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кліпом під назвою «Най буде нам Світло», створеним спеціально до свят. Музика та відео авторські.

"Мій музичний подарунок на Святвечір! Всім українцям!🙏 Дозвольте помолитись, як колись… До Сонця 🌞 Ось текст примівки, яку я сама створила на основі моїх пошуків української етніки в Карпатах. Це моя авторська «Примівка до Сонця» за автентичними традиціями України", — написала Руслана Лижичко під відео.

Співачка додала, що в Карпатах досі зберігаються ці традиції.

"Промовляти… промовити чим більше добрих світлих, надихаючих слів… з особливою вібрацією голосу... Слова від Серця. Промовляючи чим більше таких слів, ми і створюємо більше Світла! Це дійсно наше… так дійсно було колись… ми бажали один одному Світла… І я віднайшла унікальну фразу, в якій вся суть Примівки. «Най буде нам Світло» ✨", — наголосила артистка.

"Я бажаю нам Сонця

Най зійде й не заходить

Най зійде… най сходить

Зійде сонце-сонце

І весну нам народить

Весну народить

Весну теплу, ясну

Яскраву, як Сонце

Най нам всю Силу Світла

Навіє, навіє

Силу навіє

Все світло навіє", — зачитала Руслана.

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.