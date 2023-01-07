Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кліпом під назвою «Най буде нам Світло», створеним спеціально до свят. Музика та відео авторські.
"Мій музичний подарунок на Святвечір! Всім українцям!🙏 Дозвольте помолитись, як колись… До Сонця 🌞 Ось текст примівки, яку я сама створила на основі моїх пошуків української етніки в Карпатах. Це моя авторська «Примівка до Сонця» за автентичними традиціями України", — написала Руслана Лижичко під відео.
Співачка додала, що в Карпатах досі зберігаються ці традиції.
"Промовляти… промовити чим більше добрих світлих, надихаючих слів… з особливою вібрацією голосу... Слова від Серця. Промовляючи чим більше таких слів, ми і створюємо більше Світла! Це дійсно наше… так дійсно було колись… ми бажали один одному Світла… І я віднайшла унікальну фразу, в якій вся суть Примівки. «Най буде нам Світло» ✨", — наголосила артистка.
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"Я бажаю нам Сонця
Най зійде й не заходить
Най зійде… най сходить
Зійде сонце-сонце
І весну нам народить
Весну народить
Весну теплу, ясну
Яскраву, як Сонце
Най нам всю Силу Світла
Навіє, навіє
Силу навіє
Все світло навіє", — зачитала Руслана.
Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.
Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.
Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.