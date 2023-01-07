Цього разу шеф-кухар відповіла на критику з приводу того, як вона веде свою сторінку в Instagram.

"На днях вчула, що я погано веду свою сторінку в інстаграм. Не маю чого заперечити. Бо веду як веду, як можу, як хочу, або не хочу, як відчуваю на разі. Кого дійсно люблю і хочу підтримувати - відмічаю, рекомендую, рекламую з чистою совістю і любов’ю💙 Кого не хочу, чи хто не вийшов з російського ринку - ні на яких умовах і ні за які гроші😡", — зізнається Ольга Мартиновська.

По-перше, зірка "Мастер Шеф" наголосила, що вона не блогер, а кулінар.

"В мене є основна професія, а інста - як віддушина, як канал комунікації, сьогодні як можливість бути корисним, можливість робити збори та допомагати, або знаходити допомогу і собі часом. По-друге - в мене не найкращий, чесно кажучи, психоемоційний стан вже майже рік ( думаю то у всіх так), і депреснячок заходить без стуку й до мене. Я його жену, а він все одно повертається. Шо поробиш🙄 То я й не маю енергії на зйомки класних відео і фото( А по- третє - давно час попрацювати з психологом, а я досі відтягую", — пише шеф-кухар.

Тому Ольга Мартиновська вибачилася перед шанувальниками.

"Чесно кажучи, мені самій з собою іноді «не дуже» в ці часи 🤯Такими, як були, вже не виходить бути - немає безтурботності і легкості. Але будемо іншими - глибшими, справжнішими… А я обіцяю зайнятися таки сторіночкою, частіше ділитися рецептами і не тільки. Бо вже люблю вас як давніх і справжніх друзів ♥️♥️♥️", — наголосила вона.

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами.

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