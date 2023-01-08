Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна Онуфрійчук разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча вирішила привітати українців з Різдвом та, використовуючи риторику московських попів, пояснила, чому святкує 7 січня.

"Я та всі мої рідні притримуємося традицій наших предків та думки, що православні мають святкувати Різдво Христове саме 7 січня. Адже хмарина щороку сходить на гору Фавор в день Преображення — 19 серпня, а не 6-го. Вода в річці Йордані тече у зворотньому напрямку на свято Хрещення Господнього 19 січня, а не 6-го. Всесвітні центри православної віри Єрусалим та гора Афон святкують Різдво також 7 січня, а не 25-го грудня. Я не засуджую нікого, хто змінив свою думку. Кожен з нас самостійно обирає кому та у що вірити. 😌", — написала Іванна Онуфрійчук.

Багато українців у коментарях розкритикували слова ведучої:

"Тобто Ви допомагаєте дітям, які постраждали від ракет, які святять в церкві, куди Ви ходите? І гроші несете в ту ж церкву на ті ж ракети? Який жах! Шкода, що на перший погляд інтелігентні люди думають не своєю головою, а головою московського батюшки";

"Представники цієї церкви знищують мій народ, мою країну, мою націю! Ця нечисть НЕ має права бути в Україні! Пєсні на рускам пєть о богє в православній церкві, хмари ганяти над Афоном і в той час благословляти на смерть українців.....Астанавітєсь!";

"Вам варто ще раз уважніше перечитати факти і зрозуміти чому весь цивілізований світ святкує Різдво 25.12 і як так вийшло, що в Україні його стали святкувати 07.01. Й лише ті церкви, на яких віддавна впливала Москва, визнають 7 січня офіційним Різдвом. Це стосується вірян Російської, Єрусалимської, Сербської і Грузинської церков, афонських монастирів, а також православних України й Білорусі, на щастя, цього року більше 60% українців погоджуються з перенесенням дати святкування Різдва".



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