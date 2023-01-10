Як пише Politeka.net, Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка стала зіркою шоу "Голос країни", де пішла до команди лідера "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Після зйомок проекту музикант продовжив співпрацю із юною виконавицею.
Не забуває Соловій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Крістіна вирішила побалакати з фанатами у своєму блозі.
"Для ваших питань", - написала знаменитість, пропонуючи фанам ставити їх.
"Христино, як ставишся до того, що тобі виповнюється 30? У нас це стереотип, що жінка "стара", - написав фанат.
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Тоді запам'ятайте мене такою. Бо 13 січня вже буду старою, хахаха. Думаю, що в ... такі стереотипи", - написала зірка у відповіді.
"Ти маєш свійських тварин?", - запитав ще один фанат.
"Я б не назвала кіко словом "тварина". Ви подивіться, який він", - написала Крістіна у відповідь і показала свого домашнього улюбленця.
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