Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант, який вчетверте одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. Катя після весілля народила музикантові первістка – сина Михайла. При цьому для Павлика це вже четверта дитина.

Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Катя показала, як заспівала разом із зірковим чоловіком його хіт "Я хочу бути з тобою". Зоряна пара разом піднімалися на витягу в горах і виконувала композицію.

"Співали разом", - написала Катя під відео.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Запишіть разом якийсь хіт новий, це буде феєрично";

"Добре, час куштувати і вам Катя щось разом співати, а потім і Михасик підтягнеться";

"Кате, ти чомусь сумна, усміхнися";

"Як ви добре співаєте разом, захоплююсь!";

"Хороша пісня. Люблю слухати Павлика";

"А пісня виконана разом це дуже гарна ідея".

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