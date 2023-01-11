Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант, який вчетверте одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. Катя після весілля народила музикантові первістка – сина Михайла. При цьому для Павлика це вже четверта дитина.
Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Катя показала, як заспівала разом із зірковим чоловіком його хіт "Я хочу бути з тобою". Зоряна пара разом піднімалися на витягу в горах і виконувала композицію.
"Співали разом", - написала Катя під відео.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Запишіть разом якийсь хіт новий, це буде феєрично";
"Добре, час куштувати і вам Катя щось разом співати, а потім і Михасик підтягнеться";
"Кате, ти чомусь сумна, усміхнися";
"Як ви добре співаєте разом, захоплююсь!";
"Хороша пісня. Люблю слухати Павлика";
"А пісня виконана разом це дуже гарна ідея".
Нагадаємо, молода дружина Павлика здивувала стилем поряд із 56-річною Ольгою Сумською.
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